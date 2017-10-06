Белочка поразила дельфинов во флоридском океанариуме
Сотрудница океанариума Sea World в американском городе Орландо, штат Флорида, Эми Шумахер (Amy Schumacher) сняла на видео реакцию дельфинов на появление белок. Об этом сообщает UPI.
Четыре молодых дельфина завороженно наблюдали через стеклянную стену за зверьками, которые искали еду перед резервуаром. Когда одна из белок ускакала в другое место, дельфины развернулись, чтобы не терять ее из вида, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Видео посмотрели 1,4 миллиона раз.
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