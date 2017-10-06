Премьер-министр Армении: у нас большой рост товарооборота со всеми странами ЕАЭС

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял участие в открытии совместного пленарного заседания Шестого армяно-российского межрегионального форума и Второго международного форума евразийского партнерства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и по связям с общественностью правительства Армении.

Приветствовав участников и гостей, премьер обратил внимание присутствующих на крайнюю важность и актуальность повестки дня форума, а также на потенциал Армении.

«Армения как член Евразийского экономического союза сегодня может быть хорошей площадкой для наших друзей и рассматриваться не только как внутренний рынок, но и как площадка для развития отношений с нашим соседом Ираном. Мы вскоре завершим работы по созданию свободной экономической зоны с Ираном и договариваемся об особом пограничном режиме. Армения сегодня обладает привилегированными режимами GSP+ и GSP соответственно со странами ЕС и США. Я думаю, что при возможности следует обсудить перспективы участия наших стран и в этих работах», - сказал премьер.

Обратившись к Шестому армяно-российскому межрегиональному форуму, глава правительства зафиксировал тот факт, что экономическое сотрудничество между Арменией и Россией находится на высоком уровне, но имеющийся потенциал не востребован в полной мере.

«Более того, этот потенциал намного больше используемого. Несомненно, горизонтальное межрегиональное общение - важная составляющая, тем более, что мы в последнее время подчеркивали важность экономической составляющей отчетности наших губернаторов. У нас большой рост товарооборота со странами ЕАЭС, в том числе, и с Россией. После решения о разрешении приезда в Армению по внутренним российским паспортам мы имеем 37% рост числа туристов», - отметил премьер и пожелал всем плодотворной работы.

В рамках Шестого армяно-российского межрегионального форума пройдут тематические заседания по развитию и углублению двустороннего межрегионального сотрудничества в сферах ИТ, промышленности, инноваций, туризма, сельского хозяйства и гуманитарной.

В работе международного форума евразийского партнерства участвуют представители правительств, деловых и экспертных кругов, руководители известных компаний из Армении, России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, СЩА, Катара, Южной Кореи, Индии и других стран.