По меньшей мере семь человек погибли на севере Германии из-за циклона "Ксавье", который вызвал сильные дожди и порывистый ветер, сообщила газета Berliner Zeitung.

Полиция Бранденбурга сообщила о гибели четырех человек из-за упавших деревьев. Большинство жертв находились в автомобилях в момент гибели. Также, по данным полиции, 24 человека пострадали из-за разгула стихии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В берлинском районе Тегель при падении дерева на машину погибла женщина. В Гамбурге погибла еще одна женщина, находившаяся в автомобиле, на который упало дерево. Близ города Шверин также дерево упало на грузовое авто, водитель скончался.