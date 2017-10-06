МИД назвал данные о возможном отказе США от ядерной сделки с Ираном слухами

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами и догадками сообщения о намерении президента США Дональда Трампа отказаться от ядерной сделки с Ираном, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я не люблю слухи комментировать, и мнение СМИ для меня очень уважаемое мнение, но, тем не менее, это все-таки пока догадка", — сказал Лавров, комментируя сообщения американских СМИ.

В четверг газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.