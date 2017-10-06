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Роберт Левандовский об игре со сборной Армении


Лучший польский нападающий всех времен и капитан сборной Польши Р. Левандовский говорил об игре со сборной Армении.

“Мы победили на трудном для нас стадионе. С самого начала игры мы показали, что хотим победы, и голы следовали один за другим. Мы проанализировали наши прошлые ошибки и знали, над чем нам надо работать. Армяне имели одну возможность поразить наши ворота и использовали ее”, - передает «Арменпресс» слова Левандовского.

На отборочном этаапе первенства мира по футболу сборная Армении вчера принимала в Ереване команду Польши. Гости победили со счетом 1:6, а Р. Левандовский отметился хет-триком.

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