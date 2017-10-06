В Иране покажут кубок из Карашамба и урартские щиты

103 экспоната урартского периода из Армении будут показаны в национальном музее Тегерана. Как сказал в беседе с «Арменпресс» директор музея истории Армении Григор Григорян, все они найдены при раскопках на территории Армении.

«Застрахованные экспонаты благополучно добрались в Иран. Они относятся к периоду от третьего тысячелетия до Р.Х. до первого века. Музей Тегерана имеет свою хорошую коллекцию этого же периода, которая будет выставлена параллельно”, - сказал Г. Григорян, добавив, что будут выставлены, в частности, кубок из Карашамба, уратские щиты, которые очень интересны для посетителей.Григорян сказал также, что экспонаты будут возвращены в Армению 23 января 2018 г.

Выставка в столице Ирана Тегеране будет работать с 17 октября по 17 января 2018 г.