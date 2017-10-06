Серж Саргсян принял основателя фонда “Тавитян” Асо Тавитяна
12:17, 6 Октябрь, 2017
Президент Республики Армении Серж Саргсян 6 октября принял основателя фонда “Тавитян” Асо Тавитяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента.
За большой вклад в укреплении связей Родина-Диаспора президент вручил А. Тавитяну высокую награду – “Орден почета”, которым он награжден в связи с Днем независимости Армении.
Президент поблагодарил Асо Тавитяна за патриотическую деятельность и пожелал дальнейших успехов.Председатель фонда принял награду с благодарностью и сказал, что считает честью иметь свой вклад в создание в Армении жизнеспособного общества и укрепление правления.