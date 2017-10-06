“Гран при” Европы среди юношей: таблицу возглавляют Гарибян и Шевченко

В Джермуке были сыграны партии второго тура “Гран при” Европы по шахматам среди юношей.

Как сообщает «Арменпресс», 5 из 6 партий закончились победой. Единственная ничья - между представителями Армении Арамом Акопяном и Шантом Саргсяном. Это была самая продолжительная партия тура. По две победы у Мамикона Гарибяна и Кирилла Шевченко, которые возглавляют турнирную таблицу. После неудачного старта победу одержал победитель первого этапа Кирилл Шубин. Победу одержали также Арсений Нестеров и Стефан Погосян.

В турнире участвуют 12 уже известных шахматистов в возрасте до 16 лет из Армении и зарубежья. Игры проходят 4-15 октября в новом гостиничном комплексе “Джермук ашхар”. -