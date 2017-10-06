Boeing собрался купить Aurora Flight Sciences ради создания летающих такси

Американский аэрокосмический концерн Boeing объявил о покупке Aurora Flight Sciences - производителя автоматизированных дронов и компонентов для авиационной отрасли. Условия сделки в сообщении компаний не раскрываются, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Тем самым Boeing собирается увеличить автоматизацию собственных самолетов, усовершенствовать беспилотные летательные аппараты для военных и поучаствовать в разработке персональных воздушных такси, отмечает CNN Money.

"Мы не можем сказать, как выглядит будущее. Но мы хотим быть лидером во всех формах воздушных путешествий", - заявил техдиректор Boeing Грег Хислоп.

Aurora Flight Sciences, созданная в 1989 году, является одной из компаний, которые в партнерстве с Uber работают над созданием сети летающих такси.