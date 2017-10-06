Сооснователь компании Apple Стив Возняк считает, что до опасности искусственного интеллекта для людей еще далеко, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Возняк сказал, что он поменял свое мнение по поводу вопроса о том, так ли опасен искусственный интеллект.

"Я был с этим согласен и говорил об этом со сцены в течение многих лет – за два года до того, как начались все публичные заявления со стороны Илона Маска и Стивена Хокинга. Но я поменял свое мнение. И причина тому – у меня есть логические причины предполагать, что это опасность очень далекого будущего. Десятки, сотни лет должны пройти, чтобы она стала реальной. А может, она не станет таковой никогда", — заявил он в интервью газете "Ведомости".

Возняк отметил, что когда заявляют об опасности, то подразумевают, что надо что-то немедленно делать, но искусственный интеллект пока еще не приблизился даже к уровню человеческого интеллекта.

"Они могут быстрее что-то делать, например, играть в игру, оперируя определенным сводом правил, которые выдал им человек. И, по сути, они решают задачи, которые для них придумывает человек. Но искусственный интеллект пока далек от того, чтобы прийти и самому спросить: какую проблему я должен решить? Что я должен сделать, чтобы стать счастливым? Понимаете, нет таких условий пока для того, чтобы машина сказала: люди нам мешают, без них было бы лучше", — пояснил Возняк.

Он также отметил, что ученые и исследователи пока до конца не знают, как устроен человеческий мозг. Человек может построить машину, которая будет играть в игры и чему-то учиться с нуля, как ребенок. Но пока нет машин, способных мыслить. Все технологии и весь искусственный интеллект, над которым сейчас работает человек, пока подчинены ему, заметил Возняк.