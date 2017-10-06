Трамп: Иран не придерживается духа соглашения по ядерной программе

Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере его ядерной программы, США не должны позволить Тегерану получить ядерное оружие. Об этом в четверг заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Иранский режим поддерживает терроризм, распространяет насилие, кровопролитие и хаос по всему Ближнему Востоку. Поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Они не придерживались духа их соглашения", - сказал он на встрече с военачальниками в Белом доме. На ней, в частности, присутствовал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, а также еще двое отставных генералов - министр обороны Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не должны позволить Ирану "получить ядерное оружие".



