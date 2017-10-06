Президент С. Саргсян направил приветственное послание участникам Армяно-российского межрегионального форума и Форума Евразийского партнерства

Президент Армении Серж Саргсян направил приветственное послание участникам и гостям Шестого армяно-российского межрегионального форума и Второго форума евразийского партнерства. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации, в послании, в частности, говорится:

«От всей души приветствую участников и гостей совместного форума Шестого армяно-российского межрегионального форума и Третьего форума еврразийского партнерства, проходящего под девизом “Армения и Россия. Все грани партнерства”.

Сегодня уже можно сказать, что они превратились в продуктивную площадку для конструктивного и плодотворного диалога, позволяющие обсуждать актуальные проблемы, выявлять новые возможности нашего сотрудничества.

Армения уделяет первостепенное внимание своим отношениям с Россией. Наши экономики взаимосвязаны, мы осуществляем совместные масштабные преобразования в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Радостно отметить, что принятые на прошлых форумах предложения воплощаются в жизнь совместными усилиями.

Несомненно, интеграционные процессы способствуют развитию региона. В первую очередь это касается ЕАЭС, благодаря которому сотрудничество поднялось на новый, более высокий уровень. Оно умножило наши возможности, убрало многие препятствия, что в итоге должно помочь нашей общей цели – поднять благосостояние наших народов, сделает его ощутимым для каждого гражданина и для всего региона.

Я уверен, что на совместном форуме будет плодотворный обмен мнениями, который приведет к созданию новых востребованных идей. Их мы воплотим в жизнь совместными усилиями на благо армяно-российских союзнических отношений. Выработанные рекомендации помогут созданию полезных связей, расширению партнерских отношений, в том числе и молодежных организаций, дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.

Убежден, что Второй форум евразийского партнерства, в свою очередь, послужит выявлению больших инвестиционных и деловых возможностей ЕАЭС и реализации новых деловых проектов. Форум проходит в духе братства и дружбы и я уверен, что заложенная давно уже эта традиция будет продолжена.

Желаю всем участникам и гостям плодотворной работы и новых достижений на благо наших государств и народов”.