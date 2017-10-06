Иностранные инвесторы хотят войти в свободную экономическую зону «Мегри»
10:56, 6 Октябрь, 2017
Министр экономического развития и инвестиций РА С. Караян встретился с Ара Абраамяном и иностранными инвесторами. Инвесторы сообщили, что заинтересованы в налаживании деятельности в СЭЗ «Мегри», поскольку в результате исследования убедились в ее большой привлекательности для вложений.
Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью министерства, министр С. Караян рассказал гостям о возможностях организации бизнеса в СЭЗ «Мегри», а также о перспективах сотрудничества с иранской СЭЗ «Араз».
По словам предпринимателей, для них это возможность выйти на рынки Ирана, ЕАЭС и ЕС.Бизнесмены выразили готовность инвестировать в две области – производство и развлекательные услуги.