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Заместитель министра ИД Армении принял делегацию Сената и Ассамблеи штата Калифорния


Заместитель министра ИД Армении Ашот Овакимян 5 октября принял делегацию Сената и Ассамблеи Калифорнии. Как сообщили  «Арменпресс»   в  управлении печати, информации и по связям с общественностью министерства, замминистра выразил благодарность штату за признание независимости Арцаха и за последовательную позицию по вопросу Геноцида.

Во время встречи были обсуждены вопросы двусторонних армяно-американских отношений, а также развития и стимулирования сотрудничества между Калифорнией и Арменией.

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