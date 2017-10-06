Заместитель министра ИД Армении принял делегацию Сената и Ассамблеи штата Калифорния
Заместитель министра ИД Армении Ашот Овакимян 5 октября принял делегацию Сената и Ассамблеи Калифорнии. Как сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью министерства, замминистра выразил благодарность штату за признание независимости Арцаха и за последовательную позицию по вопросу Геноцида.Во время встречи были обсуждены вопросы двусторонних армяно-американских отношений, а также развития и стимулирования сотрудничества между Калифорнией и Арменией.
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