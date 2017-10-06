Заместитель министра ИД Армении принял делегацию Сената и Ассамблеи штата Калифорния

Заместитель министра ИД Армении Ашот Овакимян 5 октября принял делегацию Сената и Ассамблеи Калифорнии. Как сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью министерства, замминистра выразил благодарность штату за признание независимости Арцаха и за последовательную позицию по вопросу Геноцида.

Во время встречи были обсуждены вопросы двусторонних армяно-американских отношений, а также развития и стимулирования сотрудничества между Калифорнией и Арменией.