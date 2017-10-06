Генеральным директором фонда IDeA назначен Раффи Пахчян

Новым генеральным директором фонда «Инициативы для развития Армении» (IDeA) назначен Раффи Пахчян.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе общественных связей фонда, Раффи Пахчян более 35 лет работал в компании Shell, занимая различные ответственные посты. До своего ухода из компании он занимал должность исполнительного директора компании в Соединенном королевстве.

«Последние несколько лет были временем становления фонда. Мы надеемся, что опыт и знания Раффи Пахчяна позволят фонду вступить в новый цикл развития культуры социального предпринимательства», - отметили сооснователи фонда Рубен Варданян и Вероника Зонабенд.

«Рад присоединиться к фонду IDeA. Для меня счастье служить родине, привнеся в Армению мой 35-летний опыт работы в Shell», - сказал Р. Пахчян.

Его предшественник Эдгар Манукян решил заняться реализацией собственных инициатив.

родился в Бейруте в 1956 г. Он женат, имеет двоих сыновей.