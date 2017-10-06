Четырехдневка НС: ожидаются обсуждения
В Национальном собрании начало свою работу четвертое заседание очередной четырехдневки. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 81 депутат. В начале заседания будут поставлены на голосование вопросы, обсуждавшиеся накануне.
На заседании 5 октября депутаты обсуждали вопросы ратификации ряда международных соглашений, а затем законодательные инициативы правительства, большинство которых предполагает совершенствование природоохранного законодательства.Обсуждался также проект “Ежегодного отчета об исполнении программы 2006-2007 гг. по приватизации государственной собственности за 2016 г.”.
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