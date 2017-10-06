В Центральной Америке от ливней погибло более 20 человек

Число жертв тропического шторма "Нэйт" в странах Центральной Америки превысило 20 человек, сообщают местные власти.

Так, в Никарагуа и Коста-Рике погибли 22 человека, отмечает мексиканский портал Financiero. Еще три человека стали жертвами стихии в Гондурасе, уточняет канал NTN24. Ранее сообщалось всего о 15 погибших, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Никарагуа вышли из берегов реки, власти объявили тревогу по всей стране и закрыли школы. В Коста-Рике объявлено чрезвычайное положение и также закрыты все учебные заведения. Порядка 5 тысяч человек вынуждены прятаться во временных убежищах.