Признание Норвегией Геноцида армян – одна из приоритетных задач местной армянской общины

По статистике, в Норвегии живет около 2000 армян, в основном, в Осло и на юге страны. Небольшая группа проживает на севере.

По словам руководителя отдела внешних связей общины ААЦ, финансового директора организации Brownells Н. Арутюнян, армянскую общины можно условно разделить на армянскую культурную и армянскую церковную группы. Первая сформировалась в 1989 г. вторая – в 2012г.

Армяне начали переселяться в Норвегию с 1970-х гг из Ирана, Среднего Востока и в последние 20 лет - из Армении и Сирии.

«Известно, армяне трудолюбивый народ. Мы представлены в медицине, экономике, музыке, высоких технологиях… Не хочу выделять кого-то, но известных людей среди нас немало. И мы не упускаем случая рассказать о себе, своем народе, своей истории”, - передает «Арменпресс» слова Н. Арутюнян.

Больной вопрос общины – владение армянским языком. Община разбросана, и основать армянскую школу трудно, не удалось даже организовать курсы, хотя есть огромное желание.

По ее словам, в Норвегии только две небольшие компании предлагают туры в Армению. Обратившись к проблеме Арцаха и Геноцида армян, Н. Арутюнян отметила, что их усилия больше сконцентрированы на том, чтобы добиться признания Норвегией Геноцида, о котором в стране очень мало знают. Даже в учебниках нет упоминания о нем. Тем не менее, община Крагерон признала Геноцид, благодаря усилиям миссионерки Бодил-Катарины Бьерн.

Представители армянской общины каждый год 24 апреля посещают могилы Фритьофа Нансена и Бодил-Катарины Бьерн, возлагают цветы. На столетие было организовано факельное шествие, отслужена панихида, выступили известные политические и церковные деятели, в том числе настоятель Осло. Цель общины - добиться официального признания, подчеркнула Н. Арутюнян.

Анна Гзирян