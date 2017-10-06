Трамп после встречи с военными заговорил о «затишье перед бурей»

Президент США Дональд Трамп после встречи с военными чиновниками в Белом доме заявил, что прошедшее мероприятие можно охарактеризовать как «затишье перед бурей». Как передает Арменпресс,об этом в четверг, 5 октября, сообщает CNBC.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что же он подразумевал под таким сравнением, Трамп ответил: «Узнаете».

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Источники газеты указывают, что Трамп считает сделку не отвечающей национальным интересам США. По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

1 октября Трамп пообещал, что, в отличие от своих предшественников Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, «справится» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Хорошее обращение с Человеком-ракетой на протяжении 25 лет не работало, почему оно должно сработать сейчас? Клинтон потерпел неудачу, Буш потерпел неудачу, и Обама потерпел неудачу. У меня неудачи не будет», — написал Трамп в Twitter.