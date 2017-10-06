Живущая во временном домике семья из Гюмри получила квартиру

Семья из Гюмри, 21 год прожившая во временном домике, получила квартиру в квартале «Муш». Об этом сообщили «Арменпресс» во Всеармянском фонде «Армения».

Мать семейства Арменуи Акопян в разводе, работает в детском саду помощницей воспитателя. Старший сын учится в колледже, младший занимался спортом, имеет спортивные награды. Оба сына освобождены от службы в армии по болезни. Всеармянский фонд «Армения» при содействии американской организации «Фонд Армения» приготовила семье сюрприз – ключи от собственной квартиры в квартале «Муш» г. Гюмри.

Семья Акопянов - 32-ая в городе, переселившаяся из времянки (домика) в собственную квартиру по программе Всеармянского фонда «Армения». Фонд предоставляет жилье гюмрийцам начиная с 2014 г.