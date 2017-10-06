Европейские индексы - 05-10-17

МОСКВА, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.02% и составил 12968.05 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.30% и составил 5379.21 пункта, британский FTSE вырос на 0.54% и составил 7507.99 пункта, российский MICEX вырос на 0.54% и составил 2088.32 пункта, а RTSI вырос на 0.52% и составил 1143.10 пункта.