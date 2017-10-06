Цены на цветные металлы - 05-10-17

ЛОНДОН, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.37% и составила 2147.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.75% и составила 6554.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.39% и составила 2557.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.12% и составила 10610.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.96% и составила 20975.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.39% и составила 3296.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 58750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.