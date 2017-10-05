Все 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты
По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 4 и 5 октября, раскрыты.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 5 случаев кражи, по 1 случаю угона ТС и умышленного уничтожения имущества, зарегистрировано 5 случаев обнаружения наркотиков.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи и причинения телесных повреждений.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 1 человек погиб, 20 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.