Ряд грузинских структур выступили с совместным заявлением в связи с инцидентом, который состоялся 30 сентября в деревне Гумбурдо в Грузии

Государственное агентство Грузии по делам религий, Грузинская православная церковь, Грузинская епархия Армянской Апостольской церкви, министерство культуры и охраны памятников Грузии и аппарат Государственного министра Грузии по примирению и гражданскому равенству выступили с совместным заявлением в связи с инцидентом, который состоялся 30 сентября в деревне Гумбурдо в Грузии.

Как сообщили Арменпресс в грузинской епархии Армянской Апостольской церкви, в заявлении говорится: «30 сентября в селе Гумурдо Ахалкалакского района во дворе Святой Матери Бога (Св. Аставацацин) произошел инцидент между некоторыми местными жителями и правоохранительными органами.

Инцидент произошел, когда была предпринята попытка возвести без предварительного согласия армянский хачкар во дворе храма.

Министерство культуры и охраны памятников Грузии проводит реконструкционные работы в церкви с 2015 года. Во время археологических раскопок было обнаружено большое количество человеческих костей вместе с другими фрагментами во дворе храма, которые были вновь захоронены во дворе церкви, что породило желание жителей воздвигнуть хачкар в упомянутом месте.

Дезинформация, распространяющаяся вокруг основания храма, вызвала недоразумение среди людей. Грузинская епархия Армянской Апостольской Церкви утверждает, что у нее нет претензий к храму, который считается грузинским. Уважение к предкам не ставится под сомнение, учитывая, что в течение веков грузины, армяне и люди другой национальности и религии были захоронены во дворе храма, и наш долг - уважать память всех.

В патриархии Грузии состоялась встреча представителей соответствующих грузинских государственных органов, Грузинской православной церкви и Священной Армянской Участники встречи подтвердили готовность обсуждать вопросы и принимать решения с обоюдного согласия, поскольку этот вопрос, помимо религиозного и юридического характера, также имеет большое моральное значение, и принятые решения станут наглядным примером мирного решения проблемы.

Насилие любого рода недопустимо, а провокация неприемлема. Мы призываем всех сохранить грузино-армянскую дружбу, созданную на протяжении тысячелетий, проявлять дальнозоркость и решать проблемы с помощью законных средств и христианской любви».

Напомним, 30 сентября в селе Гумбурдо армянонаселенного региона Грузии Самцхе-Джавахк (район Ахалцихе) между местными жителями и полицейскими произошли столкновения из-за попытки сельчан установить хачкар во дворе церкви 10 века, на месте перезахоронения останков предков. В ходе столкновений прозвучала стрельба, в ход были пущены войска специального назначения. Из-за столкновений со спецназом были раненые, в том числе стражи порядка.