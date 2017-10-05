Армянские культура и традиции будут представлены на международном фестивале в Киеве

Представители армянской диаспоры Украины примут участие в Четвертом ежегодном международном фестивале культур народов мира Outlook World Culture Festival.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на analitikaua.net, Союз армян Украин Николаевской области и Киевская армянская община будут представлять армянские культуру и традиции на фестивале, который пройдет 7 октября в Колонном зале Киевского городского совета.

На фестивале будут представлены около 50-ти культур народов мира. Организаторами фестиваля выступили проект «Outlook», Киевский городской совет, Киевский молодежный центр, а также посольства и диаспоры различных стран в Украине.

Всех гостей праздника ждет увлекательная и впечатляющая программа, благодаря которой они смогут прикоснуться к аутентичным предметам быта, текстилю, ремесленным изделиям разных стран и лично пообщаться с представителями других народов, а также насладиться красочными дефиле национальных костюмов, зажигательными танцевальными и вокальными номерами, дегустациями традиционных блюд и напитков.

Цель фестиваля – установление дружеских отношений между нациями, налаживание культурных связей между государствами и содействие осведомленности украинцев об особенностях культуры народов мира.