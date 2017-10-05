На российско-армянском молодежном форуме были представлены результаты членства Армении в ЕАЭС

В Ереване 4-6 октября 2017 проходит Третий российско-армянский молодежный форум «Роль молодежи в современном мире» в рамках Шестого российско-армянского межрегионального форума, который организован министерством экономического развития России. Как сообщает Арменпресс, начальник отдела анализа и перспективного развития Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Зоя Морочкова в ходе форума коснулась первых результатов и перспектив членства Армении в ЕАЭС.

«Как показывают анализы, членство Армении в ЕАЭС дает положительные результаты как для страны, так и для союза. В Армении за первое полугодие 2017 года ВВП увеличился на 5,9%, существенно вырос объем внешней – на 23,2% и взаимной – на 26,1% – торговли. За 7 месяцев 2017 года промышленное производство увеличилось на 12,7%, грузооборот – на 26,8%, объем выполненных строительных работ – на 6,1%», – сообщила Морочкова.

Представив результаты функционирования Союза, она обратила внимание участников форума на интерес третьих стран к евразийскому интеграционному объединению, и проводимую в связи с этим работу по установлению международного сотрудничества. Вместе с тем Морочкова подчеркнула важную роль молодежи в интеграционных процессах евразийского пространства.