Президент Армении принял делегацию во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза

Президент Армении Серж Саргсян принял делегацию во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Вальтером Стивенсом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в составе делегации находятся послы из 28 государств-членов ЕС, аккредитованных в Брюсселе, и представители Комитета.

Цель визита - обсудить нынешний этап и перспективы отношений Армения-ЕС в свете завершения переговоров по новому рамочному соглашению, ознакомиться с ситуацией на месте, а также затронуть вопросы повестки предстоящего саммита Восточного партнерства, обмен идеями по политическим вопросам и вопросам безопасности, а также угрозы и вызовы в регионе Южного Кавказа.

Президент Республики приветствовал гостей и подчеркнул важность встреч и обсуждений в этом формате, которые, по убеждению Саргсяна, являются хорошей возможностью обсудить все вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Отметив, что только 3 дня назад в Армении был комиссар ЕС Йоханнес Хан, а за день до этого при участие главы делегации ЕС в Армении открылся модернизированный пограничный контрольно-пропускной пункт на севере Армении, построенный при содействии ЕС, президент Саргсян подчеркнул, что такая интенсивность взаимодействия показывает, что ЕС играет важную роль во внешней политике Армении.

Председатель Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Вальтер Стивенс подчеркнул, что ЕС придает важное значение отношениям со странами-участницами Восточного партнерства, включая Армению, и он рад, что Армения парафировала Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС, которое, по его словам, показывает, что действительно возможно подписать соглашение с ЕС и развивать партнерство со страной, являющейся членом Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что политика ЕС, проводимая в рамках инициативы Восточного партнерства, не направлена против кого-либо.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Уолтер Стивенс подчеркнул, что ЕС поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Председатель Комитета отметил, что ЕС заинтересован в проведении реформ в Армении, в том числе в преемственности экономических реформ.

В ходе встречи Уолтер Стивенс выразил благодарность за предоставление убежища более чем 20 тысячам сирийских беженцев в Армении.