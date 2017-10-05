Премьер-министр Армении новоназначенного комиссара Великобритании по вопросам торговли в Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял члена парламента Великобритании, новоназначенного комиссара по вопросам торговли в Армении Марка Притчарда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карапетян поздравил Притчарда с назначением и отметил, что правительство Армении связывает большие надежды с его деятельностью в плане развития армяно-британских торгово-экономических связей и придания им нового импульса.

Карен Карапетян подчеркнул, что наличествует большой потенциал в плане увеличения объемов товарооборота между двумя странами, и он в настоящее время полностью не используется. Премьер отметил, что правительство проводит крупномасштабные реформы в экономике и других сферах.

Карапетян отметл, что Армения может предложить благоприятные условия британскому капиталу, в том числе в плане выхода на евразийский и иранский рынки.

Поблагодарив за теплый прием, Марк Притчард подчеркнул, что его назначение премьер-министром Великобритании на эту должность свидетельствует о заинтересованности британского правительства предпринять шаги для развития товарооборота и стимулирования деловых связей с Арменией. Комиссар Великобритании по вопросам торговли отметил, что его страна желает расширить экономическое сотрудничество с Арменией и его цель – увидеть ощутимые материальные результаты в период пребывания в должности.

Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся улучшения двусторонних торговых режимов, возможности запуска авиарейса Ереван – Лондон, перспектив реализации программ в сферах энергетики, туризма, строительства дорог, здравоохранения и других отраслях.