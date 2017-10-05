Джимми Картер предложил направить в Пхеньян делегацию для переговоров

Бывший президент США Джимми Картер считает, что следующим шагом США должно стать предложение об отправке в КНДР делегации для мирных переговоров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как написал Картер в колонке газеты Washington Post, "самой серьезной угрозой для мирового мира" является угроза новой Корейской войны, и "важнейшая задача состоит в том, чтобы Пхеньян и Вашингтон нашли способ снизить растущее напряжение и достигнуть продолжительного договора о перемирии".

39-й президент США пишет, что "то, чего всегда хотели власти КНДР – это прямых переговоров с США, которые привели бы к договору об устойчивом мире".

"До сегодняшнего момента экономические санкции не останавливали КНДР от того, чтобы развивать внушительную, преданную военную силу, создавать ядерные ракеты большой дальности… нет шанса, что КНДР согласится на полное избавление от ядерного оружия, так как власти видели, что произошло в Ливии", — пишет Картер.