Азиатские индексы - 05-10-17

ТОКИО, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.01% и составил 20628.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.12% и составил 1682.49 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3348.94 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 28379.18 пункта.