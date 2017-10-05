Российские подводные лодки из акватории Средиземного моря в четверг нанесли удар десятью крылатыми ракетами "Калибр" по позициям группировки "Исламское государство" в районе сирийского города Меядин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", - сказал генерал-майор.

"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей. Группировки ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон как в живой силе, так и технике", - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сказал, что удары "Калибрами" нанесены для поддержки наступления сирийской армии и разгрома плацдарма ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.