Предстоящие на 6 октября мероприятия
18:20, Октябрь 05, 2017
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- 18:26 Премьер Испании призвал главу Каталонии отказаться от односторонней независимости
- 18:20 Предстоящие на 6 октября мероприятия
- 18:17 Джимми Картер предложил направить в Пхеньян делегацию для переговоров
- 18:08 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-10-17
- 18:06 Азиатские индексы - 05-10-17
- 18:01 Российские подлодки из Средиземного моря ударили ракетами "Калибр" по ИГ в Сирии
- 17:49 Председатель Национального Собрания Армении наградил группу педагогов из Еревана и областей страны
- 17:48 Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры
- 17:42 Биологи из США создали "супер-клей" для склеивания ран
- 16:51 Выборы руководителя Армянского патриархата Стамбула обязательно состоятся: архиепископ Гарегин Бекчян
- 16:42 Victoria’s Secret выпустила белье с ароматом любви
- 16:36 Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в Идлиб
- 16:17 Министр сельского хозяйства Армении отбыл в Москву
- 16:06 Итальянские учителя объявили голодовку в поддержку детей мигрантов
- 15:54 В сети появилось видео смертельной схватки каймана с ягуаром
- 15:37 Президент Армении принял участие в церемониях открытия ювелирной выставки «Yerevan Show-2017»
- 15:30 Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
- 15:08 Независимая Каталония не будет членом ЕС, заявил еврокомиссар Московиси
- 15:00 СМИ: террористы ИГ 80% своих сторонников набрали через интернет
- 14:40 Макрон рассказал о возможном посредничестве между Ираком и Курдистаном
- 14:25 Эрдоган: Турция, Иран и Ирак примут решение о блокировании перекачки курдской нефти
- 13:50 Apple обновила ПО для решения проблем с соединением в новых Apple Watch
- 13:35 Пять экс-президентов США соберутся на благотворительный концерт в помощь пострадавшим от ураганов
- 13:22 Закон о предупреждении семейного насилия вынесен на широкое обсуждение
- 13:22 Министр экономики Испании исключил получение Каталонией независимости
- 13:13 Мэр Еревана наградил ряд учителей по случаю Дня учителя
- 12:55 Иракские войска взяли Хавиджу, один из последних оплотов ИГ
- 12:50 В Италии мужчина с криком "Мерзавец!" набросился на картину Гитлера
- 12:24 Проводятся работы по приведению спасательной службы в Армении в соответствие с международными стандартами
- 12:16 НС РА единогласно ратифицировало соглашения с Иорданией и ОАЭ о стимулировании инвестиций
- 12:04 Выход на экраны фильма "Форсаж 9" отложен на год
- 11:54 Иванка Трамп предложила изучать информатику в детском саду
- 11:43 Премьер-министр: в борьбе с коррупцией осуществлен ряд предметных изменений
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