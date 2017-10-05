Премьер-министр Армении обсудил с экспертами MIT развитие Гюмри

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 5 октября принял декана Школы архитектуры и планирования Массачусетского технологического института Хашимa Саркиса и эксперта по городскому планированию Брентa Райанa.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в развитии города Гюмри. Эксперты Массачусетского технологического института отметили, что они прибыли в Армению с ознакомительным визитом по приглашению центра креативных технологий «Тумо», чтобы познакомиться с возможностями Гюмри и разработать инновационные подходы, направленные на развитие города.

Карен Карапетян представил свое видение развития города, подчеркнув, что Гюмри обладает необходимым потенциалом для того, чтобы стать одним из визитных карточек Армении, а в случае целенаправленной работы можно добиться желаемых результатов, изменить настроение и атмосферу города. Премьер приветствовал визит экспертов MIT в Армению и предложил обсудить будущие шаги вместе со специалистами Фонда развития Армении и Центра стратегических инициатив, подчеркнув, что правительство готово к долгосрочному продуктивному сотрудничеству.