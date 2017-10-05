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Председатель Национального Собрания Армении наградил группу педагогов из Еревана и областей страны


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 5 октября в связи с Днем учителя за большой вклад в сферу образования наградил Памятной медалью председателя НС группу педагогов из Еревана и областей страны.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в своем обращенном к педагогам слове спикер парламента отметил: “Поздравляю вас в этот праздничный день. Сегодня День учителя – праздник, являющийся еще одним поводом выразить слова оценки и признательности в ваш адрес. Спасибо за ваши неоценимые усилия, преданность, патриотизм и тепло, которые вы ежедневно передаете детям, через них – нам, нашим семьям”.  

А.Баблоян пожелал учителям здоровья и благополучия.

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