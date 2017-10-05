Ученые из Австралии и США создали уникальный биологический "супер-клей", способный склеивать края ран и "сшивать" между собой самые мягкие и нежные ткани, такие как легкие или артерии, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Потенциал применения у этого клея огромен, начиная с "заклеивания" ран на поле боя или после различных катастроф, и заканчивая различными сложными хирургическими операциями в клиниках. Мы показали, что наша разработка может работать в самых разных условиях и может решать те проблемы, которые нельзя ликвидировать при помощи других клеев. Мы готовы приступить к опытам на человеке и надеемся, что MeTro скоро начнет спасать жизни людей", — заявил Энтони Вайсс (Anthony Weiss) из университета Сиднея (Австралия).