Выборы руководителя Армянского патриархата Стамбула обязательно состоятся: архиепископ Гарегин Бекчян

Инициативная группа по подготовке выборов руководителя Армянского патриархата Стамбула, направила письма всем 11 священнослужителям, которые могут выдвигать свои кандидатуры на пост Патриарха. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью газете «Акос» сказал наместник патриарха, архиепископ Гарегин Бекчян, добавив, что ни один из кандидатов пока не ответил.

На вопрос, истинны ли разговоры о том, что выборы могут быть отменены, если турецкие власти не ответят на просьбу патриархата до 9 октября, Бекчян сказал: «Эти выборы обязательно состоятся. Президент страны пообещал нам это. Нам сказали, что он лично займется этим вопросом после референдума 16 апреля. Я не сомневаюсь, что президент всегда делает то, что он говорит.

Кроме того, мы должны учитывать, что Турция, где мы живем, является огромным государством, здесь много политических проблем. Нас здесь 60 тыс. человек. Нормально, когда вопросы общины в 60 тыс человек не считаются приоритетными».

Беккян сказал, что если они не получат официального ответа от властей страны до 9 октября, они отправят еще один запрос.