Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в Идлиб
Турецкие военные будут дислоцированы в сирийском Идлибе в рамках договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Мы разграничили области, кто и где будет размещать наблюдателей. Наши военные будут находиться внутри Идлиба, а российские ВС — снаружи", — заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после официального визита в Иран.
Его цитирует телеканал NTV.
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