Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в Идлиб

Турецкие военные будут дислоцированы в сирийском Идлибе в рамках договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы разграничили области, кто и где будет размещать наблюдателей. Наши военные будут находиться внутри Идлиба, а российские ВС — снаружи", — заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после официального визита в Иран.

Его цитирует телеканал NTV.