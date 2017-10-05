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Министр сельского хозяйства Армении отбыл в Москву


Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян 5 октября отбыл в Москву, где 6 октября примет участие во встрече министров сельского хозяйства государств-членов Евразийского экономического союза. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы, касающиеся развития интеграционных процессов в сферах сельского хозяйства и аграрной промышленности между государствами-членами ЕАЭС, осуществления скоординированной агропромышленной политики, развития агропромышленного комплекса ЕАЭС и другие.

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