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Итальянские учителя объявили голодовку в поддержку детей мигрантов


Сотни итальянских учителей принимают участие в голодовке - они требуют, чтобы парламент утвердил закон, ускоряющий процесс присвоения статуса граждан детям иммигрантов, сообщило в четверг агентство АР.

Также к бастующим присоединился министр инфраструктуры и транспорта Италии Грациано Дельрио, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В петиции, представленной бастующими учителями, говорится, что они осуждают "парадокс необходимости преподавания студентам теорий гражданства и конституции... зная, что многие (из студентов - ИФ) никогда не получат ни гражданства, ни права на голосование в выборах".



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