Президент Армении принял участие в церемониях открытия ювелирной выставки «Yerevan Show-2017» 

Президент Армении Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян сегодня в столичном выставочном центре «Меридиан» присутствовали на церемонии открытия VIII Международной выставки ювелирных изделий и часов «Yerevan Show-2017», которая продлится до 8 октября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян вместе с ответственными должностными лицами сферы и организаторами совершил экскурсию по выставке, организованной Всемирной ассоциацией армянских ювелиров (AJA) на территории ювелирной свободной экономической зоны. Он осмотрел представленные отечественными и зарубежными компаниями ювелирные украшения, оборудование для ювелирного производства, изделия, созданные с использованием бриллиантов и других драгоценных и полудрагоценных камней, ознакомился с деятельностью и программами участвующих в выставке компаний.

Эта, ставшая традиционной выставка, в которой принимают участие порядка 70 компаний из 6 стран (Армения, РФ, США, Швейцария, Беларусь, Турция), нацелена на стимулирование в Армении ювелирного дела и алмазообрабатывающей отрасли, а также служит налаживанию сотрудничества между армянскими и зарубежными организациями, работающими в этих экономических сферах.

В выставочном центре Президент Саргсян осмотрел также представленные Союзом художников Армении живописные работы.

После ювелирной выставки Президент Республики посетил также одну из ведущих компаний лёгкой промышленности Армении - компанию «Алекс текстиль», где присутствовал на церемонии открытия нового производственного цеха по пошиву одежды.

Учредители компании «Алекс текстиль» в ходе презентации представили Президенту Республики реализуемые компанией работы и планы развития. Серж Саргсян, после осмотра нового производственного цеха, ознакомился с проектом нового строящегося корпуса швейной фабрики и реализуемыми в соответствии с этим проектом работами. Было отмечено, что работы по строительству швейной фабрики площадью порядка 35 тыс.кв.м стартовали в марте 2017 года. По предварительным расчетам будет сделано около 7 млн евро капитальных вложений, в результате чего на фабрике будет открыто 3000 новых рабочих мест.

Президент побывал также в расширенном цехе по пошиву трикотажа, в котором трудятся 407 работников. Инвестицию размером более чем 1 млн евро осуществил член Клуба инвесторов Армении Самвел Карапетян. Серж Саргсян ознакомился с осуществлёнными инвестициями, деятельностью оснащённого современным оборудованием производственного цеха.

Компания «Алекс текстиль» запустила также новый цех по производству вязанных изделий, где более чем 2 миллиона евро инвестиций осуществили Самвел Карапетян и армянские предприниматели из Франции отец и сын Джиджиряны.

В связи с планами развития компании Президенту Республики представили, что в 2018 году намечается существенно расширить объёмы производства «Алекс текстиль», создавая новые рабочие места. В частности, в процессе создания находится новая текстильная фабрика в Арташате. Расположенные на площади порядка 30 тыс.кв.м здания и строения бывшей Арташатской швейной фабрики компания «Алекс текстиль» приобрела в 2017 году. Работы по реконструкции уже стартовали, будет реализовано порядка 25 млн евро инвестиций, в результате чего фабрика по производству тканей будет иметь ежедневную производительность, как минимум, 15 тонн и порядка 400 рабочих мест. В процессе находятся также работы по созданию в Арташате производственных цехов по выпуску полотенец и бытового текстиля: перестраиваются здания и строения бывшего Арташатского механического завода общей площадью 20 тыс.кв.м. Общий объём инвестиций составит порядка 10 млн евро. В начальный период эта фабрика будет иметь 500 работников.

Компания «Алекс текстиль» в городе Масис приобрела порядка 50 тыс. кв.м. зданий и строений, в результате перестройки которых будет основана также фабрика хлопчатобумажных нитей. В этом направлении работы, по заверению ответственных должностных лиц, также находятся в процессе осуществления.