Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе за 2017 год присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро за творчество, полное большой эмоциональной силы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Об этом в четверг в Стокгольме объявила постоянный секретарь Шведской академии, отвечающей за присуждение награды, Сара Даниус.

Исигуро – автор романов "Остаток дня", "Не отпуская меня", "Погребенный исполин".

Премия по литературе является одной из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).