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Независимая Каталония не будет членом ЕС, заявил еврокомиссар Московиси


Европейский союз признает только Испанию в качестве члена ЕС, и если Каталония станет независимой, она не получит членства в союзе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Представим, что получена независимость, с этого момента независимая Каталония не будет членом ЕС. Европейский союз знает только одну страну-члена – Испанию", — заявил Московиси в эфире французского телеканала LCI.

Он подчеркнул, что пока каталонская независимость относится к "политической фантастике". "Так (говоря о членстве Каталонии в ЕС после независимости) мы находимся в области фантастики, потому что на самом деле нет никакой каталонской независимости", — сказал еврокомиссар.

Московиси вновь напомнил, что решение кризиса должны найти сами испанцы, и лучшим способом его решения является диалог.

 

 



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