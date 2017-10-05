Макрон рассказал о возможном посредничестве между Ираком и Курдистаном

Париж готов выступить посредником в урегулировании конфликта между федеральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость региона проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

"Если правительство Ирака захочет, то Франция готова оказать посредничество между правительством в Багдаде и Иракским Курдистаном для поддержки инициативы ООН", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.