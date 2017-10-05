Эрдоган: Турция, Иран и Ирак примут решение о блокировании перекачки курдской нефти
Анкара, Тегеран и Багдад создали трехсторонний механизм для выработки мер реагирования на политику Иракского Курдистана. Как передает Арменпресс, об этом в четверг заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи высказывания цитирует телеканал NTV.
"Три страны вместе будут принимать решение относительно закрытия вентиля на нефтепроводе (из Иракского Курдистана - прим. ТАСС)", - сказал он.
Турция и Иран получают курдскую нефть, которая идет через их территорию на экспорт. После референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября Анкара анонсировала, что введет санкции против Эрбиля. Остановка прокачки нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан является одной из таких мер противодействия.