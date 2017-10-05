Министр экономики Испании исключил получение Каталонией независимости

Министр экономики Испании Луис де Гиндос исключил возможность получения Каталонией независимости по итогам референдума, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Каталония не получит независимость", - заявил он в четверг в телевизионном эфире агентства Bloomberg, отметив, что "при (ее - ИФ) неуважении закона с Каталонией обсуждать нечего".

Кроме того, он считает, что возможность переговоров между Мадридом и Барселоной создаст опасный прецедент не только для Испании, но и для всей Европы.

Де Гиндос отметил, что независимость этого автономного региона, по его мнению, только навредит жителям Каталонии.

"Мы защищаем благосостояние каталонского общества", - подчеркнул министр экономики.

Глава экономического ведомства Испании также напомнил, что региональное правительство Каталонии располагает очень высоким уровнем самоуправления, в то же время он назвал местных властей "безумными".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

Ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон пообещал передать результаты голосования на утверждение в парламент. Он добавил, что в воскресенье Каталония отстояла свое право на независимость.

Между тем, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали.