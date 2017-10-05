Закон о предупреждении семейного насилия вынесен на широкое обсуждение

Законопроект “О предупреждении семейного насилия и защите жертв семейного насилия” будет после широкого обсуждения представлен в правительство и, лишь затем, в Национальное собрание.

Об этом сообщил после заседания правительства министр юстиции Давид Арутюнян, добавив, что в обществе есть большой интерес к этому законопроекту.

«Для нас это очень важный проект. 120 стран мира уже прошли по этому пути. Тем не менее, имея в виду иногда весьма странные комментарии отдельных положений, не имеющие никакого отношения к нему, мы собираемся в понедельник организовать его публичное обсуждение в Матенадаране», - передает «Арменпресс» слова министра, который добавил, что официальная статистика по этому вопросу достаточно тревожна, тем более, что многие случаи насилия остаются неизвестны. “Они становятся известны в результате различных исследований, но и официальная статистика тревожит”, - сказал он, добавив, что решение затягивается, поскольку проект дорабатывается. “Есть необходимость создания учебных центров, обучения соответствующих работников полиции. То есть, нас ожидает серьезная работа, но это важный, очень важный закон”, - отметил он.

Относительно сомнений в соответствии закона национальным традициям Д. Арутюнян сказал: “