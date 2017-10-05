Мэр Еревана наградил ряд учителей по случаю Дня учителя

Мэр Еревана Тарон Маргарян и министр образования и науки РА Левон Мкртчян в концертном зале Арам Хачатурян присутствовали на праздничном мероприятии, посвященном Дню учителя.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в своей приветственной речи мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил педагогов с профессиональным праздником, пожелав им крепкого здоровья, семейного и личного счастья и множества поводов гордиться своими воспитанниками.

«Будьте уверены, что миссию, которую вы взяли на себя и выполняете с честью, оценивается не только словами или наградами. Работу каждого педагога мы ценим каждый день, поскольку всегда именно на вас было возложено дело по обучению и патриотическому воспитанию поколений. И я уверен, что система образования, которую мы создали благодаря также и вашей преданной работе, обеспечит нынешнее и будущие поколение знаниями, которые послужат развитию и процветанию нашей страны. Будьте уверены, что наше государство и впредь будет поощрять всех тех специалистов, которые с преданностью выполняют свою работу. Спасибо, что Вы есть и с искренней преданностью воспитываете и обучаете поколения», - отметил Тарон Маргарян.

Стоит отметить, что по распоряжению мэра Еревана, уже второй год подряд в столице был организован конкурс за звание лучшего директора, учителя и воспитателя года города Ереван. Дипломы победителям конкурса вручил мэр Тарон Маргарян.

Награды в номинации «Лучший директор города Ереван» за 2016-2017 учебный год удостоилась директор основной школы №155 имени Л. Мириджаняна Лусине Даниелян, в номинации «Лучший учитель города Ереван» - учитель армянского языка и литературы средней школы №99 Карен Асатрян.

В номинации «Лучший воспитатель города Ереван» награды удостоилась воспитательница детского сада №56 Карине Петросян.

В рамках праздничного мероприятия, организованного по случаю профессионального праздника, по случаю Дня учителя, за вклад в сферу образования и значимые достижения медалями «Почётный педагог города Ереван» были награждены воспитательница детского сада №23 Мариам Агаронян и учительница истории основной школы №166 имени А. Микояна Тамара Хачатрян.

Директор основной школы №12 имени В. Амбарцумяна Владимир Степанян награжден золотой медалью мэра Еревана.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, сопровождалось концертной программой, в рамках которой своими выступлениями педагогов поздравили талантливые воспитанники культурных и образовательных центров столицы.