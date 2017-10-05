Иракские войска взяли Хавиджу, один из последних оплотов ИГ

Иракское командование сообщило о проведении успешной операции по освобождению города Хавиджа, одного из последних населенных пунктов, захваченными боевиками группировки "Исламское государство", сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

По словам военных, в ходе операции были убиты 196 боевиков ИГ и освобождены 98 близлежащих деревень.

Территория, на которой проживают десятки тысяч мирных жителей, находилась под контролем террористической группировки с 2014 года.

После этой операции всего один иракский регион по-прежнему находится под контролем ИГ - полоса, пролегающая вдоль западной границы с Сирией.

Иракская армия, полиция и военизированные структуры, участвовавшие в борьбе против ИГ, освободили центр Хавиджи и продолжают наступление, - заявил командир операции генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла.

Государственное телевидение сообщило о полном освобождении Хавиджи.