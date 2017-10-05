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Проводятся работы по приведению спасательной службы в Армении в соответствие с международными стандартами


Правительство Армении одобрило проект о внесении изменений и дополнений в закон РА “О спасательных силах и статусе спасателя”, которые касаются порядка работы спасателей  при пожарах. Как передает «Арменпресс», в соответствии с международными стандартами устанавливаются особенности работы спасателей, проведения работ при пожаре и порядок действия спецподразделений, поисково-спасательных работ при катастрофических наводнениях и выполнения неотложной реанимационной работы при дорожно-транспортных происшествиях, спасательных работ на водах.

Уточнен также порядок организации и выполнения спасательных работ в горных выработках, открытых карьерах, туннелях, завалах, авариях на железнодорожном транспорте.

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