Проводятся работы по приведению спасательной службы в Армении в соответствие с международными стандартами

Правительство Армении одобрило проект о внесении изменений и дополнений в закон РА “О спасательных силах и статусе спасателя”, которые касаются порядка работы спасателей при пожарах. Как передает «Арменпресс», в соответствии с международными стандартами устанавливаются особенности работы спасателей, проведения работ при пожаре и порядок действия спецподразделений, поисково-спасательных работ при катастрофических наводнениях и выполнения неотложной реанимационной работы при дорожно-транспортных происшествиях, спасательных работ на водах.

Уточнен также порядок организации и выполнения спасательных работ в горных выработках, открытых карьерах, туннелях, завалах, авариях на железнодорожном транспорте.