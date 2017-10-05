НС РА единогласно ратифицировало соглашения с Иорданией и ОАЭ о стимулировании инвестиций

Национальное собрание Армении единогласно ратифицировало соглашения с Иорданией и ОАЭ о стимулировании инвестиций и взаимной их защите. Как сообщает «Арменпресс”, за законопроект “О ратификации соглашения о стимулировании инвестиций и взаимной их защите между правительствами Республики Армении и Иорданского Хашимитского королевства” проголосовали 94 депутата.

За аналогичный законопроект о ратификации соглашения с ОАЭ проголосовали 92 депутата.