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НС РА единогласно ратифицировало соглашения с Иорданией и ОАЭ о стимулировании инвестиций


Национальное собрание Армении единогласно ратифицировало соглашения с Иорданией и ОАЭ о стимулировании инвестиций и взаимной их защите. Как сообщает  «Арменпресс”, за законопроект “О ратификации соглашения о стимулировании инвестиций и взаимной их защите между правительствами Республики Армении и Иорданского Хашимитского королевства” проголосовали 94 депутата.

За аналогичный законопроект о ратификации соглашения с ОАЭ проголосовали 92 депутата.

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